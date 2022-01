Belgische trainer neemt Europese clubs op de korrel: "Racistisch hoe ze zich gedragen tegenover de Afrika Cup"

Tom Saintfiet heeft Gambia voor de eerste keer in zijn bestaan naar de Afrika Cup geleid. De Belg is al een eeuwigheid actief in Afrika en ziet dat er door de Europese clubs te minachtend gedaan wordt over het toernooi.

Veel Europese clubs willen hun spelers liever niet afstaan en sommigen hebben hen zelfs niet laten vertrekken. “Ik vind het racistisch hoe Europa zich de laatste jaren gedraagt ten opzichte van de Afrika Cup. Veel kleine Europese competities zoals de Scandinavische zijn tijdens een EK of WK in de zomer volop bezig", zegt Saintfiet in Het Nieuwsblad.

"Zij moeten dan ook hun beste spelers laten gaan en klagen daar toch ook niet over? Het is egocentrisch wat de topclubs doen door spelers niet te laten gaan. Over het WK in Qatar of een EK dat in coronatijden verspreid over heel Europa plaatsvindt, maken ze zoveel amok niet.”

Corona wordt als excuus gebruikt, maar dat vindt Saintfiet geen reden. “In Afrika zit niet per se meer corona dan in de Premier League. In Engeland zijn toch verschillende wedstrijden uitgesteld omdat er zoveel spelers positief zijn?”