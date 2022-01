Aston Villa gaat na Coutinho opnieuw toeslaan op de transfermarkt: felbegeerde linksback is op weg naar de Engelse club

Aston Villa had hoge verwachtingen bij het begin van dit seizoen, maar met een voorlopige dertiende plaats worden deze verwachtingen niet ingelost. Daardoor gaat de club in januari nog op zoek naar enkele versterkingen.

Met Philippe Coutinho werd enkele dagen geleden al een grote naam binnengehaald en volgens Fabrizio Romano is de kans bestaande dat ook Lucas Digne nog naar Aston Villa zal trekken. Er waren ook nog enkele andere clubs met interesse in Digne, zoals onder meer Chelsea, maar Aston Villa lijkt dus aan het langste eind te trekken.

Aston Villa have been working for days to sign Lucas Digne. They've always been frontrunners - Chelsea out of the race 🇫🇷 #AVFC



Talks on, not 100% agreed yet between clubs. El Ghazi also been discussed - nothing agreed on this point as Everton want cash. Next week will be key. pic.twitter.com/4AHBRXiYal