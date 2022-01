Waasland-Beveren laat aanvaller vertrekken naar FC Eindhoven

Na Alessandro Albanese en Jacob Montes is nu ook Matthias Verreth weg bij Waasland-Beveren. De linksbuiten heeft wel al een nieuwe ploeg gevonden.

Verreth trekt naar het Nederlandse FC Eindhoven. Verreth arriveerde in de zomer van 2019 in Beveren. Hij kwam voor geel-blauw in totaal in 33 wedstrijden in actie. Verreth sprokkelde minuten in 22 wedstrijden van de Jupiler Pro League en acht wedstrijden in 1B.

Daarnaast was hij ook bij drie bekerwedstrijden van de partij. Tussendoor werd Verreth in 2021 een half seizoen uitgeleend aan het Deense Kolding IF.