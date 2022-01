Opmerkelijk nieuws: Lyon wil Jason Denayer deze winter nog verkopen

Jason Denayer is aan het einde van dit seizoen een vrije speler.

Einde verhaal voor Jason Denayer? (26 jaar, 14 wedstrijden en 3 doelpunten voor Lyon dit seizoen in de Ligue 1) De Rode Duivel is einde contract aan het einde van dit seizoen en lijkt er met de club niet uit te komen voor een nieuwe verlenging.

De voormalige speler van Manchester City zou volgens de Franse krant L'Equipe een iets te royaal loon van zo'n 400.000 euro per maand vragen.

Aangezien de onderhandelingen tussen de twee partijen helemaal spaak zijn gelopen, richt Lyon zich op een verkoop van Denayer deze winter. Bij een goed bod zal de in Jette geboren Denayer ongetwijfeld naar de uitgang geduwd worden. In Engeland houden ze de situatie alleszins extra in de gaten en dan wordt er natuurlijk vooral naar Newcastle United gekeken.