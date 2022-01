Seth De Witte pikt de draad na half seizoen opnieuw op: "De geur van de kleedkamer, de adrenaline... Ik begon het te missen"

Seth De Witte zat een half seizoen zonder club, nadat zijn aflopend contract bij Deinze niet verlengd werd. De ex-speler van KV Mechelen mag de voetbalschoenen terug uit de kast halen, want hij ondertekende onlangs een contract bij Lokeren-Temse.

"Ik begon het wel te missen. De geur van de kleedkamer, het contact met de ploegmaats, de adrenaline voor de wedstrijden. Mijn afscheid bij Deinze was nogal onverwacht, maar ik ben blij dat er nu toch nog een mooie uitdaging mijn pad kruist", geeft De Witte aan in Gazet van Antwerpen.

"Ik besef dat een voetbalcarrière helaas niet eeuwig duurt. Misschien is dit dus wel de allerlaatste kans om er nog een mooi einde aan te breien. Mijn eerste doel is zo snel mogelijk fit geraken... en dan maar hopen dat de competitie spoedig kan hervatten."

Voor De Witte is het zijn tweede passage op Daknam. De centrale verdediger maakte in '19-'20 het faillissement van Lokeren vanop de eerste rij mee. "Deze keer hoop ik er wel een mooi verhaal van te maken. Ik heb er veel vertrouwen in dat de club nu door de juiste mensen wordt geleid. Ik voel een gezonde ambitie."