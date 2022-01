Kagawa wil tonen dat hij nog niet versleten is: "Geen woorden, maar daden"

Shinji Kagawa wordt pas vrijdag in België verwacht, maar zolang kon STVV-eigenaar DMM.com niet wachten om hun nieuwste aanwinst voor te stellen. De Japanse middenvelder gaf dus al een persconferentie over zijn nieuwe ploeg... in Japan.

“Ik kan niet wachten om in België te voetballen. Ik wil alles geven voor STVV”, vertelde hij op het persmoment van DMM.com. “Ik heb vertrouwen in deze uitdaging, maar ik voel ook dat ik het niet met woorden moet bewijzen, maar met daden. Ik wil mij bewijzen op het veld.” Kagawa was de voorbije jaren wat op de sukkel en bij PAOK - dat zijn contract ontbond - kwam hij niet meer aan spelen toe. “Vorig seizoen heb ik een mindere periode gekend in moeilijke omstandigheden”, zo schreef hij zelf op Instagram. “Maar ik heb nog steeds een grote motivatie om in Europa te voetballen. Ik blijf er alles aan doen om te kunnen zeggen dat mijn beslissing de juiste was.”