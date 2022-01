Brendan Rodgers houdt al rekening met vertrek van Tielemans: "Ik begrijp dat het een korte carrière is en dat hij moet rondkijken"

Youri Tielemans werd de laatste dagen in verband gebracht met een transfer naar Arsenal. Brendan Rodgers, coach van Leicester City, laat al doorschemeren dat hij rekening houdt met een vertrek van de middenvelder, wiens contract binnen anderhalf seizoen afloopt.

De club is al maanden in gesprek met de Belgische international, maar moet nog een deal sluiten en Rodgers liet verstaan dat Tielemans zou kunnen vertrekken. "Hij is op een leeftijd en in een fase van zijn contract waarin hij ervoor moet zorgen dat hij naar elke optie kijkt. Ik zou het geweldig vinden als dat hier bij Leicester te zijn, uiteraard, maar ik begrijp dat het een zeer korte carrière is", aldus Rodgers.

"Ik kan ik alleen maar zorgen maken om hem als speler te blijven verbeteren, hem gefocust houden en al het andere laten regelen. We hebben een hechte relatie, het is echt sterk. Ik heb hem beloofd toen ik hier voor het eerst binnenkwam dat we hem als speler zouden verbeteren en hij gelooft daarin."

"Als de speler eenmaal toegewijd, gefocust en professioneel is, hoef ik me nooit meer zorgen te maken. Bij Youri zie je zijn vreugde om hier te zijn, hij vindt het heerlijk om hier te zijn en je moet respecteren dat de carrières van deze jongens kort zijn."