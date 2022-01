OFFICIEEL: Belgische belofte-international gaat in MLS aan de slag

Logan Ndenbe, een 21-jarige flankverdediger, waagt de grote oversteek. De belofte-international verkast van Guingamp naar Kansas City, waar hij een contract tot eind 2024 heeft ondertekend.

Ndenbe werd opgeleid bij Moeskroen en belandde in 2017 bij KV Oostende. Daar werd hij in 2020 weggeplukt door Guingamp, dat in de Franse Ligue 2 speelt.

Op zijn 21ste gaat Ndenbe aan de slag in de MLS. Ndenbe ondertekende een contract tot eind 2024, met een optie op een bijkomend seizoen. Kansas City eindigde afgelopen seizoen op plaats drie in de Western Conference. Met de overgang van Ndenbe is een bedrag van bijna 1,4 miljoen euro gemoeid.