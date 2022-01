OFFICIEEL: Doelman Lierse K. stopt per direct met keepen, maar blijft actief binnen de club

Op zijn 35ste houdt Bernd Brughmans zijn actieve carrière voor bekeken. De doelman van Lierse Kempenzonen stopt als speler, maar blijft actief bij de Pallieters. Brughmans volgt Tim Van Damme op als keeperstrainer op het Lisp.

Lierse Kempenzonen haalde onlangs met Jens Teunckens een doelman in huis. Samen met Jarno De Smet zal Teunckens moeten strijden voor een plaatsje onder de lat.

Bernd Brughmans was tijdens zijn carrière vooral actief in Eerste Nationale, bij onder meer Heist en Thes Sport. In 2020 belandde hij bij Lierse Kempenzonen, waar hij vorig seizoen titularis was. Dit seizoen kwam Brughmans, mede door een blessure, niet in actie.

Brughmans stopt per direct met voetballen en gaat nu aan de slag als keeperstrainer van de A-kern en beloften. Hij volgt Tim Van Damme op, die bedankt werd voor bewezen diensten.