Sonck ziet Onuachu in de Premier League: "Maar zo'n Gouden Schoen opent niet echt deuren"

Wesley Sonck heeft na twintig jaar een opvolger bij Genk: Paul Onuachu. De analist denkt ook dat de grote Nigeriaan niet zou misstaan in de Premier League, maar zeker dat er nu wel ploegen geïnteresseerd gaan zijn, is hij niet.

“Ik vind het straf dat Onuachu nog altijd in België speelt. Een jongen als ik, van 1 meter 75, die een goal kan maken: zo vind je er bij wijze van spreken 1.000 in Europa. Maar zoals Onuachu, met zijn 2 meter 1, zo zijn er geen vijf. Bepaalde ploegen zullen Onuachu wel kunnen gebruiken”, zegt hij in HLN.

Met zijn profiel zou hij volgens Sonck ook brokken kunnen maken bij middenmoters in de Premier League. "Zo’n West Ham, waartegen Genk, in een mindere periode trouwens, tegen speelde: laat ons eerlijk wezen, daar zou Onuachu niet bij misstaan, toch? Bovendien is hij al 27, terwijl ik er 23 was toen ik won. Hij zit in de beste periode van zijn leven. Maar echt deuren openen doet zo’n Gouden Schoen niet, vind ik. In het buitenland stelt dat allemaal weinig voor. De beste speler van Spanje of Duitsland, oké. Maar die van België... Daar zitten ze in het buitenland niet op te wachten.”