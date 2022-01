Kevin De Bruyne prijst zich gelukkig: "Niet veel last gehad van covid" en "Zitten nu in goed ritme"

Ondanks kleine blessures en een coronabesmetting blijft Kevin De Bruyne de draaischijf bij Manchester City. De Rode Duivel ging in gesprek met Rio Ferdinand dieper in op enkele hete hangijzers.

Nadat De Bruyne positief testte op het coronavirus, was het vooral afwachten hoe hij terug zou komen. Sommige voetballers hebben lange tijd last van het virus. "Ik heb geluk gehad", opent De Bruyne. "Ik heb enkele wedstrijden gemist maar covid had niet al te veel effect op me. Na twee wedstrijden vond ik mijn ritme opnieuw, in tegenstelling tot anderen", klinkt het.

Manchester City staat in de stand 10 punten voor op eerste achtervolger Chelsea. Met een winstreak van 11 overwinningen is City helemaal onder stoom gekomen. "De periode november, december, januari is heel druk. Als je in een goed ritme zit, win je ook sneller. We hebben het ook lastig gehad soms zoals tegen Arsenal en Brentford. Die wedstrijden winnen zorgt voor een enorme boost."

'Pep Roulette'

Met Pep Guardiola als coach weet je nooit echt wie er zal spelen bij Manchester City. De Spaanse coach houdt wel van roteren, de befaamde 'Pep Roulette'. "Als nieuwe speler kan ik begrijpen dat dat niet eenvoudig is. Je wil altijd spelen en Pep roteert regelmatig. Maar iedereen maakt het door, ik ook. Hij wil de ploeg in harmonie houden", is De Bruyne begripvol.

En dan nog over de prestigieuze Champions League. Het ultieme doel voor Manchester City, een trofee die ze nog steeds niet hebben kunnen winnen. Vorig jaar verloren ze in de finale nog van Chelsea. "We waren er de voorbije jaren altijd dicht bij, maar winnen is nog niet gelukt. De Champions League winnen blijft een groot doel, maar het is een lastige competitie", besluit de Rode Duivel.