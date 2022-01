18-jarige nieuwste Belgische sensatie in Nederland: "Ik heb mijn taak goed uitgevoerd"

In Nederland is een jonge Belg in sneltempo naam voor zichzelf aan het maken. Johan Bakayoko scoorde gisteren met Jong PSV vier keer tegen VVV Venlo. Het lijkt een kwestie van tijd vooraleer de Eindhovenaren hem naar de grote jongens sturen.

De 18-jarige Bakayoko zit intussen aan elf doelpunten bij Jong PSV en icoon Ruud van Nistelrooy sprak zich al lyrisch uit over de kwaliteiten van onze landgenoot. Hij krijgt dezer dagen ook veel aandacht, maar laat zich niet gek maken. "De uitblinker? Het is een teamsport, maar ik heb mijn taak goed uitgevoerd. Van daaruit blink ik uit", zei de Belg voor de camera van ESPN. "We blijven doen wat we hebben afgesproken", vervolgde Bakayoko. "Na een tijdje worden zij moe, dan krijgen wij de vrije man en maken we het verschil. Ik denk dat we gewoon meer talent op het veld hebben. We begonnen het seizoen wat moeizaam, maar hoe verder we komen hoe beter het wordt."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg FC Groningen - PSV live op Voetbalkrant.com vanaf 14:30 (16/01).