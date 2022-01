Kevin De Bruyne slaat Chelsea zo goed als zeker uit titelrace: "Nog moeilijk om terug te keren"

Kevin De Bruyne heeft Manchester City zaterdagmiddag eigenhandig aan een 1-0-zege in de topper tegen Chelsea geholpen.

De landstitel is een stap dichterbij, nadat Man City won van Chelsea. “Chelsea had een goed plan en stond defensief goed, maar wij speelden een goede wedstrijd”, zei De Bruyne achteraf. “Uiteraard is het leuk om te scoren, zeker als het het enige doelpunt is. Ik raakte weg van Kanté en zocht de vrije ruimte, maar ging uiteindelijk voor het schot. En dat lukte perfect.”

City heeft nu 13 punten voorsprong, er staan nog 16 matchen op de kalender. “We wisten dat we de kloof groter konden maken met een zege, maar daar moeten we nog niet te veel naar kijken.”

“Het momentum kan heel snel veranderen, maar het zal moeilijk worden voor Chelsea om terug te keren. Nu moeten ze bijna perfect spelen. Wij willen het momentum houden en elke wedstrijd nog winnen.”