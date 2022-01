Tuchel neemt Lukaku zwaar op de korrel na verlies tegen City: "Balverliezen zonder druk, balverliezen in goeie positie en miste een grote kans"

Romelu Lukaku had niet zijn beste match tegen Manchester City. De spits kreeg in de eerste helft amper een bal en miste in de tweede helft dé kans om Chelsea op voorsprong te brengen. Trainer Thomas Tuchel was achteraf wel héél streng voor zijn spits.

De plooien tussen Tuchel en Lukaku waren nog maar net gladgestreken, maar Tuchel hakte met de botte bijl op zijn persconferentie na de match. Zijn dure spits ietwat kennende gaat die daar niet blij mee zijn. Het lijkt erop dat de Duitser straks weer andere keuzes gaat maken in zijn aanval.

"Hij had heel wat balverliezen zonder enige druk, hij had heel wat balverliezen in heel veelbelovende omstandigheden. Hij had een grote kans. We willen hem bedienen, maar hij is deel van het team. De prestatie vooraan, zeker in de eerste helft, was ondermaats. We kunnen veel, veel beter dan dat."