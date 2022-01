Barcelona wil gaan shoppen in de Premier League en heeft oog laten vallen op Liverpool-aanvaller

Bij Barcelona zijn ze op zoek naar versterkingen en ze lijken uit te zijn op twee spelers uit de Premier League.

Het Catalaanse clubbestuur lijkt erin te slagen de loonkosten van enkele zware contracten te verlagen. Dat van Umtiti werd enkele weken geleden nog aangepast, Coutinho is naar Aston Villa en Ousmane Dembélé zal ook geen nieuw, zwaar contract krijgen.

Dat betekent dat Barcelona opnieuw de transfermarkt op kan trekken. En ze zijn vooral op zoek naar versterkingen in het aanvallend compartiment. Zo melden verschillende Engelstalige bronnen dat Barcelona geïnteresseerd zou zijn in Liverpool-aanvaller Roberto Firmino. Volgens diezelfde bronnen zou de Braziliaan zelfs niet eens zo duur zijn en aan tafel willen zitten bij een bod van 20 miljoen euro voor Firmino.

Maar daar zou het niet stoppen want met het nakende vertrek van Ousmane Dembélé is er nog een plekje op de flank vrij. Voor die plek in te vullen zou Barcelona denken aan Wolverhampton-speler Adama Traoré, de aalvlugge Spanjaard met een indrukwekkende lichaamsbouw. Traoré speelde in het verleden nog bij Barcelona en heeft er ook nog enkele vrienden rondlopen.