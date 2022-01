🎥 Carrièreswitch voor United-icoon Eric Cantona

Op zijn 55ste gooit Eric Cantona het over een andere boeg. De voormalige Franse topvoetballer blijft (min of meer) actief in de voetballerij.

Via Instagram maakte Eric Cantona bekend hij zijn eigen reisagentschap opgericht heeft, dat Looking FC gedoopt werd. Eric Cantona wil daarbij voetbaltrips gaan organiseren over de hele wereld. Op dit moment kan je al plaatsen boeken voor wedstrijden in de Champions League, PSG-Olympique Marseille of zelfs de Superclásico tussen Boca Juniors en River Plate.