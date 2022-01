🎥 Grappig: Zoon Sterling toont voetballend talent maar viert doelpunt als grote rivaal

Dat Raheem Sterling zijn zoontje al heel wat voetbaltraining gegeven heeft, lijkt wel duidelijk te zijn. Hij wipt de bal mooi op en legt hem vervolgens in het doel. Om zijn doelpunt te vieren deed hij een impressie van Cristiano Ronaldo en zijn bekende 'Siuuu'-viering. Grappige beelden!

Even Raheem Sterling's son is hitting the SIUUU 👀 pic.twitter.com/zy70BAfnYx