Overlegcomité van komende vrijdag biedt perspectief: coronabarometer brengt mogelijk publiek terug naar stadions

Komende vrijdag is er opnieuw een Overlegcomité en staat de terugkeer van publiek naar de stadions ook op het programma. Onrechtstreeks. Dat heeft alles te maken met de coronabarometer, maar de clubs mogen voor een keertje dus hoopvol de politieke beslissingen tegemoet kijken.

De coronabarometer is reeds sinds de vroege fase van de coronacrisis een hulpmiddel dat over de tongen ging, maar het kwam er nooit echt door. De bedoeling is dat dit komende vrijdag wel gebeurt. Als die coronabarometer dan effectief door de verschillende regeringen voorgesteld wordt, kan dit ook goed nieuws betekenen voor onze voetbalclubs.

In het voorstel dat voorlopig op tafel ligt, zou publiek bij sportwedstrijden outdoor steevast worden toegelaten op de coronabarometer. Dat betekent dus toeschouwers terug welkom zullen zijn bij voetbalwedstrijden. Onze profclubs zouden alvast opgelucht ademhalen en Voetbal Vlaanderen zou dan voor de lagere reeksen ook niet langer naar de Raad van State moeten stappen.

Voorwaarden

Wel zijn er een aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden: toeschouwers moeten dan nog altijd het Covid Safe Ticket kunnen voorleggen en een mondmasker dragen. Alsook zou er een beperkte capaciteit van kracht moeten zijn. Voetbalwedstrijden gingen de voorbije wedstrijden door zonder publiek sinds dat op het Overlegcomité van 22 december 2021 opgelegd werd.