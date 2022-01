Pierre François subtiel opzij geschoven: "In de contacten met de politiek stond François toch symbool voor de oude cultuur binnen de Pro League"

Pierre François is afgetreden als CEO van de Pro League. Een keuze die hij zelf maakte, werd gezegd in het communiqué dat de Pro League de wereld instuurde. Maar na een gesprek met Wouter Vandenhaute werd al snel duidelijk dat er voor hem geen plaats meer was.

François zijn mandaat liep eind dit seizoen af, maar het was al langer het plan dat Wouter Vandenhaute en Vincent Mannaert het heft in handen gingen nemen. Die eerste had maandag al een gesprek met François waarin hij hem duidelijk maakte dat er weinig meer dan een ceremoniële rol nog was weggelegd voor hem.

De Pro League gaat reorganiseren en François werd ook verweten dat hij te weinig deed in het dossier rond de RSZ en de sociale bijdragen. Aan Waalstalige kant was daar steun voor te krijgen, maar aan Vlaamse kant werd er te weinig gedaan. Vandenhaute wil daar meer over aan tafel gaan zitten.

"Als je een nieuwe weg wil inslaan, waarbij Vandenhaute een voortrekkersrol neemt in de zoektocht naar een nieuwe CEO en voorzitter, dan was er voor Pierre François geen rol meer weggelegd", aldus Peter Vandenbempt in Extra Time. "Hoe je het ook draait of keert, in de contacten met de politiek stond François toch symbool voor de oude cultuur binnen de Pro League."