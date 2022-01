De nieuwe realiteit van de coronawereld: "Je moet heel hard oppassen, maar zelfs dan kan het je overkomen"

Petit Pélé Mboyo scoorde in zijn jubileumwedstrijd (100) een doelpunt voor AA Gent, maar een driepunter leverde dat niet op. Ondertussen loert het coronavirus continu om de hoek.

"Jammer van die late 2-2. Ik had liever gewonnen dan gescoord, dit gelijkspel voelt als een nederlaag", aldus Mboyo na de wedstrijd op de persconferentie van Gent - Kortrijk.

"Het is jammer dat ik mijn doelpunt niet kon vieren met het publiek. Ik wilde mij tonen nu ik de kans kreeg, maar ik hoef mezelf ook niet meer te bewijzen."

Complexe situatie

De coronaproblematiek blijft er wel op inhakken: "Het is een complexe situatie: voetballen in een leeg stadion, veel ploegmakkers die besmet raken, het is allemaal zeker niet evident. Maar het is voor elke club hetzelfde. We zijn profs, we moeten verder."

“Je moet heel hard oppassen en niet te veel contacten hebben, want iedereen kan besmet zijn. Maar zelfs als je voorzichtig bent, kan het je overkomen.”