OFFICIEEL: KMSK Deinze haalt Canadees international aan boord

Deinze heeft zijn eerste wintertransfer te pakken. Liam Fraser, een Canadees international, komt de Oost-Vlaamse rangen versterken.

Liam Fraser (24) komt transfervrij over van Toronto. Voor de MLS-club kwam hij afgelopen seizoen 23 keer in actie. De tienvoudige Canadese international ondertekende een contract van 2,5 seizoenen bij Deinze. Fraser fungeerde meestal als defensieve middenvelder, maar kan ook in het hart van de verdediging uitgespeeld worden.

“Het wordt ongetwijfeld een grote verandering, want ik denk dat de druk om te slagen veel groter is in Europese competities dan in de MLS”, aldus Fraser op de clubwebsite. “Maar het is een logische stap in mijn professionele carrière. De club is ook enorm ambitieus en het hele project spreekt me wel aan.”

“Liam is professioneel, ambitieus en 100% met zijn job bezig. Hij zal zeker een meerwaarde zijn in de ploeg”, voegt Wim De Decker, T1 van Deinze, er nog aan toe.

Deinze staat voorlopig op de vierde plaats in 1B. Komende zaterdag trekken de Oost-Vlamingen naar Westerlo.