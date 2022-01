Everton-Aston Villa werd ontsierd door flessengooier, politie kan dader identificeren

Aston Villa won zaterdagnamiddag met 0-1 op het veld van Everton, een doelpunt van Buendia. Maar de wedstrijd werd wel ontsierd door een supporter die een fles het veld opwierp. Twee spelers van Aston Villa werden bijna geraakt.

Lucas Digne en Matty Cash moesten er even bij gaan zitten, want het projectiel raakte hen bijna of misschien wel helemaal. Dat is niet duidelijk uit de beelden. Beveiligingspersoneel van Everton en de politie van Merseyside identificeerden de supporter met behulp van camerabeelden.

"Na het doelpunt van Aston Villa aan het einde van de eerste helft werden verschillende objecten naar het veld gegooid, waarbij één projectiel twee tegenstanders leek te raken", klinkt het in een clubverklaring van Everton. "Het onderzoek in samenwerking met de politie is aan de gang en de club zal fans verbieden om voorwerpen te gooien."