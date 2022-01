In de allerlaatste seconde: Rashford schiet Manchester United naar CL-plek

Manchester United staat weer in de top vier van de Premier League. West Ham leek lange tijd met een punt te gaan lopen, maar in de slotfase sloeg Marcus Rashford toe.

Het duel leek op 0-0 te gaan eindigen, maar in de echt allerlaatste seconden liep het mis bij West Ham. Bowen verloor de bal en Cavani bood Rashford een quasi niet te missen kans aan. De VAR leek nog tussenbeide te gaan komen, maar het doelpunt werd toch goedgekeurd.

In de eerste helft viel er amper iets te beleven, maar in de tweede helft waren er genoeg kansen. Fred dwong de doelman tot een geweldige redding. Bowen schoot in het zijnet. En ook Varane, Elanga en Ronaldo hadden kansen. United gaat door de winst voorbij West Ham naar plaats vier.