OFFICIEEL: Claudi Ranieri is niet langer coach van Engelse degradatiekandidaat

Claudio Ranieri is het slachtoffer geworden van de povere resultaten van Watford FC. The Hornets verkeren in acuut degradatiegevaar en kamperen momenteel op een voorlaatste plaats in de Premier League.

Watford heeft momenteel nog geen nieuwe manager aangesteld. Het Engelse management maakt van de korte winterbreak gebruik om op zoek te gaan naar een vervanger.

Watford Football Club confirms the departure of Head Coach Claudio Ranieri.



The Hornets' Board recognises Claudio as a man of great integrity and honour, who will always be respected here at Vicarage Road for his efforts in leading the team with dignity.