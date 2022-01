Watford heeft vervanger voor Ranieri al beet: 74-jarige Hodgson neemt de fakkel over

Het pijnlijk verlies tegen Norwich City was de druppel bij Watford en het werd zaterdag al duidelijk dat Ranieri zijn dagen geteld waren. Als opvolger kiezen ze nu dus voor Roy Hodgson, die al sinds 1976 aan de slag is als trainer.

Onder zijn vele clubs onder meer Inter, Blackburn Rovers en Liverpool. Hij was ook al bondscoach van Finland en Engeland. Bij Watford spelen onder meer Emmanuel Dennis en Christian Kabasele.

We are delighted to confirm the appointment of Roy Hodgson as the club's manager.



Welcome to Watford, Roy!