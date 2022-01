Meunier naar Barcelona? Nu bevestigt ook Marca de interesse

Sinds gisteren staat Twitter vol van commentaren over het gerucht dat Thomas Meunier naar Barcelona zou trekken. Eerst werd dat weggelachen, maar de Spaanse krant Marca bevestigde vandaag de interesse in de rechtsachter.

"De club heeft de eerste contacten al gelegd en zou Meunier willen huren tot het einde van het seizoen van Dortmund", schrijft Marca. Dortmund zou willen meewerken aan de deal, wat toch vreemd is, want Meunier is nog steeds basisspeler bij de Borussen.

Xavi zou volgens de krant niet tevreden zijn over de prestaties van Oscar Mingueza en Sergio Dest, die alle twee op de transferlijst zouden staan. Dat zou Barça bevrijden van wat loonlast en ruimte creëren voor Meunier. Wordt vervolgd...