OFFICIEEL: Gevoelige transfer tussen Juventus en Fiorentina afgerond

Dusan Vlahovic heeft zijn transfer naar Juventus afgerond. De topscorer van de Serie A kwam vrijdag zonder problemen door de medische keuring en heeft een contract tot medio 2026 getekend in Turijn.

Vlahovic is overgenomen van Fiorentina, dat naar verluidt minstens zeventig miljoen euro ontvangt voor de 22-jarige Serviër. Fiorentina had Vlahovic graag langer behouden, maar de spits weigerde om zijn tot medio 2023 doorlopende contract te verlengen. Fiorentina ging daarom op zoek naar de hoofdprijs voor Vlahovic en is tevreden met de deal die is gesloten met Juventus.

Na zijn debuut voor Fiorentina in september 2018 ontpopte Vlahovic zich vorig seizoen tot een ware doelpuntenmachine en dit seizoen is hij met zeventien goals de topscorer van de Serie A.