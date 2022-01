KV Mechelen voelt gevolgen van corona-uitbraak: "Tegen Anderlecht maar op 50% van normale intensiteit"

KV Mechelen werd kort na nieuwjaar getroffen door een enorme corona-uitbraak. De wedstrijden tegen OHL en Racing Genk werden niet gespeeld. Vorige week recupereerde Wouter Vrancken al zijn spelers.

Op zijn persbabbel liet Wouter Vrancken weten dat de naweeën van zo'n coronabesmetting voor heel wat problemen kunnen zorgen. Vrancken bracht voor de gelegenheid wat cijfermateriaal mee van de wedstrijd tegen Anderlecht (0-1 nederlaag). "Twee spelers die besmet zijn geweest, haalden tegen Anderlecht slechts 50 à 60 procent van de normale waardes op de parameters die intensiteit meten, zoals high intensity runs en het aantal sprints."

"Eenmaal een speler terug is uit quarantaine kan het dus nog weken duren vooraleer hij terug op zijn normale niveau is. Ik hoorde van collega-coaches dat het in sommige gevallen zelfs maanden kan duren voor ze opnieuw hun normale waardes halen."

"Het bewijst andermaal dat dat virus toch écht wel iets doet met het lichaam van spelers. Het sterkt me in de overtuiging dat we de juiste beslissing hebben genomen door de wedstrijden tegen OH Leuven en Racing Genk niet te spelen", besluit Wouter Vrancken, die zondag met Malinwa op bezoek gaat bij Standard.