Het gaat hard: 'Twee clubs uit Premier League tonen interesse in ex-speler Charleroi'

Een ex-speler van Charleroi lijkt op weg naar een nieuwe absolute toptransfer. En het zal wat mogen kosten.

De carrière van Victor Osimhen is heel snel losgebroken via Charleroi, Lille en ondertussen al Napoli. Maar daar zal het niet blijven.

Arsenal en Newcastle

Want: Arsenal aast op de diensten van de aanvaller, zo laten Italiaanse én Engelse bronnen inmiddels weten.

The Gunners zien wel wat in de aanvaller, die al goed was voor negen doelpunten dit seizoen bij Napoli. Ook Newcastle United zou zijn licht hebben laten schijnen op Osimhen.