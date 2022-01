Oud-Buffalo Gigot is Marseille-speler: "Blij en fier"

Centrale verdediger Samuel Gigot zal binnen enkele maanden naar Marseille trekken.

Het was een beetje een verrassing: Olympique Marseille kondigde zondag de komst aan van centrale verdediger Samuel Gigot (28 jaar). Gigot zette nu al zijn handtekening onder een contract bij Marseille maar zal eerst het seizoen uitmaken bij zijn huidige club Spartak Moskou. Op de socials van Marseille sprak hij al even over de transfer.

"Ik ben heel blij en fier om te tekenen bij de grootste club van Frankrijk te tekenen. Ik ga eerst het seizoen afmaken bij mijn club Spartak Moskou en daarna zal ik in juni naar Marseille trekken", klinkt het.

Gigot zou eind juni einde contract geweest zijn in Rusland. Dat Marseille niet wacht tot dan, is omdat Marseilel geen risico wil lopen met de mogelijke transfervan die hen te wachten staat omtrent de zaak Pape Gueye.