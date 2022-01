Waasland-Beveren breng terug spanning in 1B na winst tegen leider Westerlo

Waasland-Beveren verslaat leider Westerlo en breng zo terug een beetje spanning in 1B.

Waasland-Beveren was in de eerste helft op voorsprong gekomen dankzij Leonardo Bertone in de 29ste minuut. Daniel Maderner verdubbelde in de tweede helft de score. Lukas Van Eenoo kon in het laaste kwartier de voorsprong nog minderen, maar daarr bleef het bij.

Westerlo blijft ondanks het tweede competitieverlies van het seizoen comfortabel aan de leiding met 37 punten en een wedstrijd minder gespeeld. Waasland-Beveren volgt met 30 punten.