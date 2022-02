📷 In beeld- het rampseizoen van Beerschot: mokerslag na mokerslag

Amper dertien punten telt Beerschot na 24 speeldagen. Tien punten bedraagt de achterstand op Seraing, de voorlaatste in de stand. Hoe is het zover kunnen komen? We fietsten doorheen het rampseizoen van Beerschot aan de hand van tien beelden. Een verhaal van enkele ups en veel downs.

Speeldag 1: Valse start (0-1 vs Cercle Brugge) De competitieopener draait uit op een sisser voor Beerschot. In eigen huis gaat het (niet voor het laatst) met het kleinste verschil onderuit. Een doelpunt vlak voor rust van Olivier Deman beslist de wedstrijd. Speeldag 7: Het doel valt voor Maes (0-1 vs STVV) Beerschot mist zijn start compleet. Op de zevende speeldag komt STVV op het Kiel winnen met 0-1. Beerschot blijft achter met 1 op 21, Peter Maes wordt na de nederlaag tegen zijn ex-club bedankt voor bewezen diensten. Speeldag 9: Blamage (0-3 vs Eupen) Javier Torrente moet Beerschot uit het slop halen. De Argentijn debuteert met een pijnlijke thuisnederlaag tegen Eupen. De Panda's winnen eenvoudig tegen negen Ratten, na vroege rode kaarten voor Jan Van den Berg (5') en Thibault De Smet (39'). De crisis is compleet na de 1 op 27. Speeldag 11: Niet beloond tegen rivaal (0-1 vs KV Mechelen) Het gebrek aan offensieve stootkracht wordt tegen KV Mechelen opnieuw pijnlijk duidelijk. Beerschot speelt een sterke wedstrijd tegen zijn rivaal, maar gaat andermaal onderuit. Mrabti velt het zware verdict. Tot overmaat van ramp verliest Beerschot Frédéric Frans. De ervaren verdediger scheurt de achillespees en moet een kruis maken over de rest van het seizoen. Speeldag 13: De zoete smaak van de zege (3-0 vs Seraing) Pas op speeldag 13 kan Beerschot voor het eerst vieren. Seraing wordt met 3-0 opzijgezet op het Kiel. Holzhauser en Noubissi (2x) zorgen voor de doelpunten, de ontlading is enorm. Speeldag 15: De grote Caicedo-show (2-0 vs Racing Genk) Beerschot pakt zowaar zeven op negen na een zege tegen Racing Genk. De Limburgers misten de kansen, Shankland en Caicedo brachten het Kiel in vervoering. Vooral de jonge Ecuadoriaan maakte indruk met een ijzersterke prestatie. Niet veel later werd de huurovereenkomst met Caicedo, die werd teruggeroepen door Brighton&Hove Albion, stopgezet. Speeldag 17: Derbynederlaag (0-1 vs Antwerp) Beerschot gaat in de Antwerpse derby onderuit, alweer met 0-1. Het enige doelpunt van de wedstrijd wordt gescoord door 'ambassadeur' Radja Nainggolan. De derby wordt ontsierd door wangedrag van een deel van de Beerschot-aanhang. De ongeregeldheden kregen nog een juridisch staartje. Speeldag 21: Het dieptepunt (0-7 vs Anderlecht) Op de laatste speeldag van 2021 moest de kelk tot op de bodem leeg voor Beerschot. Anderlecht doet wat het wil en legt er zeven in het mandje. Doelman en aanvoerder Mike Vanhamel wordt geslachtofferd. Speeldag 23: 3-1 zege tegen OHL De Ratten grijpen hun laatste strohalm. Tegen OHL, hun geliefkoosde tegenstander, zette Beerschot een vroege achterstand om in een 3-1-zege. Zou het mirakel zich dan alsnog kunnen voltrekken? Speeldag 24: De klap te veel (2-1 vs Seraing) Vier dagen na de zege tegen OHL gaat een matig Beerschot onderuit bij concurrent Seraing. Het is Mikautadze die Beerschot sterretjes doet zien. Een speeldag later blijven de Mannekes steken op een gelijkspel (3-3) tegen Zulte Waregem. Game over voor Beerschot? Het heeft er alle schijn van.