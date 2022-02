Deinze-bestuur probeert fans gerust te stellen: "Begrijpen dat jullie lokale helden willen zien, maar..."

Het was even schrikken voor de fans van SK Deinze vorige maand. De club werd namelijk overgenomen door ACA Football Partners, een investeringsgroep uit Singapore. In een lang interview proberen de overnemers hun doel uit te leggen.

Supporters beginnen meteen te vrezen dat Deinze nu een nieuwe afzetmarkt wordt voor Aziatische spelers en hun club een soort van doorgeefluik wordt. Ze zijn ook bezorgd dat de club nu overspoeld zal worden door buitenlanders en er niet meer naar hen geluisterd zal worden. Chief Strategy Officer Akihisa Lizuka begrijpt de bezorgdheden van de fans maar maakt ook meteen kanttekeningen. "Het is niet onze bedoeling, maar aan de andere kant wordt het niveau van de Belgische competitie telkens hoger. Om te kunnen blijven concurreren, meten we kunnen overwegen om buitenlandse spelers aan te trekken." "Het is commercieel bovendien interessant om een buitenalnds talent aan te trekken. Maar KMSK Deinze is een Belgische club en de fans willen hun lokale veld op het veld zien. Daar zullen we een goede balans tussen zoeken en vinden", klinkt het. Op de website van de club staat het langere interview van 10 minuten.





