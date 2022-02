Via de American Dream bij KVO ooit richting Liverpool? "Als je in jezelf gelooft en je werkt hard, dan kan je ver geraken"

Voor de verpersoonlijking van de 'American Dream' moet je nu bij KVO zijn. Liverpool is zijn eindbestemming in zijn dromen, maar eerst wil hij slagen in Oostende: nieuwkomer Kyle Duncan veroverde meteen een plekje in de basiself. Hard werken en dan kan je ver geraken, is zijn mantra.

Op de site van KVO legt Duncan uit waarom hij als Amerikaan voor voetbal koos. "Om te beginnen ben ik niet heel groot en stevig gebouwd. Dus de typische Amerikaanse sport ‘American Football’ viel daarom af voor mij. Om basket te spelen moet je ook best groot zijn, maar dat ben ik niet. Voetbal leek me als kind wel leuk en zonder veel nadenken begon ik ermee."

Zijn eerste Europees avontuur, bij Valenciennes, werd geen succes vanwege blessurelast. "Dat ontmoedigde me niet, integendeel. We zijn nu enkele jaren later en ik wil het helemaal maken in Europa." Duncan wil ook inspireren. "Er zijn veel jonge voetballers zoals mij in Amerika en ik wil hen tonen dat je echt je dromen kunt waarmaken. Als je in jezelf gelooft en je werkt heel hard, dan kan je ver geraken."

Mijn droomcompetitie is de Premier League

Hoe ver is dat dan in zijn geval? "Mijn droomcompetitie is de Premier League. Liverpool is mijn favoriete team, zij spelen echt het type spel waar ik van droom. Ja, het is mijn droom om daar ooit te spelen. Of dat ooit zal lukken, dat weet ik niet. Maar ik zal wel blijven hard werken om stappen te blijven zetten."

Te beginnen bij KVO. "Enerzijds hebben we een jonge groep met weinig ervaring. Dat is de filosofie van de club maar je weet dat het punten kan kosten. Iemand als Brecht Capon is daarom wel belangrijk, aan hem kan ik altijd alles vragen. Anderzijds vind ik dat er genoeg kwaliteit aanwezig is in de kern om nog enkele plaatsen te klimmen in het klassement. Dus laten we hopen dat we de volgende weken punten kunnen pakken."