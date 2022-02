Aankoopoptie Cyriel Dessers al dan niet lichten? Feyenoord hakt knoop door

Cyriel Dessers speelt dit seizoen op uitleenbasis voor Feyenoord. De Rotterdammers bedongen ook een aankoopoptie op de spits van Racing Genk.

Na dit seizoen keert Cyriel Dessers in principe terug naar de Cegeka Arena, tenzij Feyenoord de aankoopoptie van vier miljoen licht.

In Voetbal International gaf Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord, te kennen dat het onmogelijk is om Dessers definitief over te nemen. "Hij doet absoluut waarvoor we hem gehuurd hebben. Hij heeft gewoon de pech dat Linssen er is", aldus Arnesen. Cyriel Dessers moet zich ook in Rotterdam vooral schikken in de rol van supersub. Concurrent Bryan Linssen is met veertien goals en acht assists aan een boerenjaar bezig. Vorig jaar maakte Dessers met Paul Onuachu iets soortgelijks mee.

"De coach is echt tevreden over Cyriel", gaat Arnesen verder. "Maar als club zijn we niet in staat om een speler er voor dat bedrag bij te nemen."