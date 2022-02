Refaelov zag Anderlecht tweede helft domineren: "We hebben zoveel pech dit seizoen"

Lior Refaelov bezorgde Anderlecht in extremis nog een goeie uitgangspositie voor de terugmatch tegen Eupen op 3 maart. Maar het kostte weer bloed, zweet en tranen om een kans te creëren. Uiteindelijk werd het via een lichte penalty beslist.

Bij Anderlecht willen ze het niet dramatiseren, maar intussen is het spelniveau toch al weken aan de bedenkelijke kant. "We creëren inderdaad weinig", gaf Refaelov toe. "Het liep niet echt tegen een laag blok. Maar als we blijven werken en doen wat de coach vraagt, komt het wel goed. Die penalty? Ik dacht dat het buiten de box was, maar het bleek op de lijn te zijn."

"Maar we hebben zoveel pech dit seizoen. Ongelooflijk. We staan een hele tweede helft op 30 meter van hun doel. Zij komen er één keer uit en ze kunnen scoren. Dat is al een heel seizoen zo. Het slaat altijd tegen. Daar moeten we toch eens iets aan doen. Zij scoren twee keer uit drie kansen, terwijl wij heel die tweede helft domineren. Nu treffen we hen thuis en dan moeten we het toch kunnen afmaken en naar de finale gaan."