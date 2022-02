Wim De Decker en Deinze willen zo snel mogelijk naar 1A, maar: "Jullie gaan allemaal nog van ons horen, en dat zal niet al te lang meer duren"

Deinze is toe aan haar tweede seizoen in 1B. De deal met de in Singapore gevestigde investeringsgroep ACA Football Partners is nu helemaal rond. Dat betekent meer (financiële) mogelijkheden voor de Oost-Vlamingen, maar ook meer ambitie. De club wil zo snel mogelijk de sprong naar 1A wagen.

Dat zou dit seizoen al kunnen. Deinze staat op zes punten van Waasland-Beveren, het nummer twee in de stand. En bovendien hebben de mannen van Wim De Decker nog een wedstrijd achter de hand. In GVA maakt Wim De Decker zich alvast weinig illusies. "Kijk maar naar wat de concurrentie (RWDM en Waasland-Beveren, red.) heeft uitgestoken op de transfermarkt. 1B is nog steeds diezelfde bizarre reeks van vijf jaar geleden. Met dat verschil dat de clubs nu veel kapitaalkrachtiger zijn geworden", vertelt de coach van Deinze. "Dit seizoen hebben we op het vlak van scouting en infrastructuur stappen gezet. Je merkt aan alles dat we nu een volwaardige profclub zijn. Het doel is nu om zo snel mogelijk naar 1A te gaan. Daarvoor werd er nadrukkelijk naar vers kapitaal gezocht. Jullie gaan allemaal nog veel horen van Deinze en dat zal niet lang meer duren. Al houden wij de voetjes wel op de grond", besluit Wim De Decker.





