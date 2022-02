🎥 Frank Lampard krijgt warm onthaal bij eerste wedstrijd voor Everton

Frank Lampard coacht vandaag zijn eerste wedstrijd bij Everton.

Voetballegende Frank Lampard is amper een week aangesteld bij zijn nieuwe club, Everton, en moet al meteen een belangrijke coachen in de FA Cup. Everton neemt het in eigen huis op tegen Brentford. Voor de aftrap werd er even tijd gemaakt om de nieuwe coach warm te ontvangen met een groot applaus.

Lampard was in het verleden coach van Derby County en Chelsea. Hij is nog maar 43 jaar oud en heeft dus nog geen bakken ervaring als trainer. Als speler speelde hij voor West Ham, Chelsea, New York City en Manchester City. Lampard wordt als echte legende gezien binnen het Engelse voatbal.