Bernd Stork haalt uit naar Ike Ugbo: "Ik zie daarin een gebrek aan respect"

Zomertransfer Ike Ugbo vertrok deze wintermercato naar het Franse Troyes op uitleenbasis. Bernd Storck is niet te spreken over de mentaliteit van de aanvaller.

Bernd Storck was tegenover Het Belang van Limburg zeer scherp voor Ike Ugbo. "Je hebt als speler een bepaalde verantwoordelijkheid. De club investeerde stevig in Ugbo, dan moet je ook tot het uiterste willen gaan om iets terug te geven. Maar Ugbo had het moeilijk met de concurrentie van Onuachu. Ugbo gaf echter na de thuismatch tegen Beerschot al aan dat hij weg wilde, samen met zijn makelaar is hij daar de weken daarna ook voortdurend op blijven aansturen. Dat heeft me ontgoocheld, ik zie daarin een gebrek aan respect", laat Storck weten.

Voor Racing Genk kwam hij in alle competities te samen 25 keer in actie. Daarin vond hij zesmaal te netten.