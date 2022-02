Moeskroen pakt klinkende overwinning tegen Waasland-Beveren

Waasland-Beveren heeft zijn eerste nederlaag van 2022 geleden. Het verloor met 3-0 op bezoek bij Moeskroen.

In 1B wou Waasland-Beveren de goede vorm na zeges tegen Lommel en leider Westerlo bevestigd zien tegen Moeskroen.

Dat draaide echter eventjes anders uit. Moeskroen drukte Waasland-Beveren achteruit en kon op het half uur via Gonzalez de score openen.

Tien minuten later dikte Tainmont aan tot 2-0. Goed tien minuten na de rust was Tainmont weer betrokken in het doelpunt, maar Mertens werkte in eigen doel.

3-0 was de eindstand. Een fikse tegenvaller voor Waasland-Beveren. Moeskroen rukt verder op in het klassement.