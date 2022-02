Opnieuw bakken kritiek voor Lukaku: "Slechtste prestatie in shirt van Chelsea"

Chelsea won zaterdag nipt van derdeklasser Plymouth Argyle in de FA Cup. Romelu Lukaku speelde opnieuw een zwakke partij.

Lukaku speelde de volledige bekermatch bij The Blues, maar kon daar niet veel in laten zien. Chelsea had zelfs verlengingen nodig om de derdeklasser opzij te zetten.

De Engelse pers was heel kritisch voor de Rode Duivel. Football Londen liet de kritiek de vrije loop. “Het was zijn slechtste prestatie in het shirt van Chelsea.”

Ook Sports Illustrated, dat Lukaku ‘beloonde’ met een 2 op 10, was hard. “Zijn gebrek aan zelfvertrouwen is beschamend”, klonk het. “Het leek alsof hij zich zich klaarmaakte voor de Winterspelen in Beijing, precies alsof hij aan het schaatsen was.”