Nike stop samenwerking met Mason Greenwood

De hele Greenwood-affaire heeft ervoor gezord dat Nike zijn banden met de voetballer doorknipt. De speler is beschuldigd van poging tot verkrachten en doodsbedreigingen.

De vriendin van Mason Greenwood plaatste een week geleden belastend beeldmateriaal online waar op te zien en te horen was hoe de voetballer zijn vriendin behandelde. De Brit werd gearresteerd en zijn club Manchester United verbood hem te spelen en te trainen.

Of de aanvaller zijn carrière ooit nog zal hervatten is een groot vraagteken. Veel zal afhangen van de beslissing of hij schuldig of onschuldig is.