Trond Sollied kritisch: "Of dat het toonbeeld is van falend transferbeleid? Was bij mij ook zo" en "Liever met muziek in hun oren"

AA Gent kon winnen op bezoek bij Club Brugge in de competitie. De voorbije weken waren er wel heel wat twijfels over de aanvallende mogelijkheden van het team.

Ook Trond Sollied was dit weekend nog kritisch: "Ze moeten aanvallend meer doen. Elkaar begrijpen en praten over voetbal", klonk het in Het Nieuwsblad.

"Vandaag zitten ze liever met muziek in hun oren. Daardoor kreeg Lemajic in de Beker van België weinig ballen."

Transferbeleid

"Of hij een toonbeeld is van een falend transferbeleid? De juiste spelers is niet makkelijk. In mijn tijd bij Gent zei een van de scouts me dat het kiezen was tussen de pest en de cholera."

"Michel Louwagie gaf me toen ook de verantwoordelijkheid, maar ik had daar geen tijd voor. Bij Hein zal dat hetzelfde zijn."