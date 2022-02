Luidt (gedwongen) vertrek van Overmars ook andere transfer in? 'Deur naar Manchester United staat wagenwijd open voor deze man'

Het (gedwongen) vertrek van Marc Overmars bij AFC Ajax lijkt ook de toekomst van Erik ten Hag te beïnvloeden. Ligt de weg naar Manchester United helemaal open?

Erik ten Hag is voor Manchester United dé topkandidaat om Ralf Rangnick na het seizoen op te volgen als coach van The Red Devils. Dat melden de Engelse media. De Duitser neemt na de voetbaljaargang een adviserende rol op.

De enige man die in staat leek om ten Hag in Amsterdam te houden was boezemvriend Marc Overmars. De kans is dan ook heel groot dat de Nederlandse coach na het seizoen zal vertrekken bij de Nederlandse landskampioen.