Nieuw plan op tafel voor Champions League: halve finales en finale in één en dezelfde week

UEFA-president Aleksander Ceferin heeft een nieuw plan voor de Champions League. Daarin zouden de halve finales en de finale van de grootste Europese competitie beslist worden in een Final Four, allemaal in één week tijd.

Dat zou dan ingaan vanaf het seizoen 2024-25. Dat idee speelt al een tijdje bij Ceferin. De 54-jarige Sloveen gaf dat aan in Le Journal Dimanche. "Ik vergelijk het een beetje met de Super Bowl in Amerika. We moeten dan wel clubs compenseren die inkomsten zouden verliezen doordat ze hun thuiswedstrijd niet meer zelf organiseren. Maar dat komt wel goed. Ik denk echt dat het geweldig zou zijn. Het zou vanaf 2024/25 van start gaan, al heb ik mijn twijfels of dat zo snel gaat lukken", klinkt het.

Ceferin krijgt daarbij steun van PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi, die ook heel wat invloed heeft binnen het uitvoerend comité van de UEFA. Het idee is ontstaan in maart 2020 toen de Champions League door de coronacrisis ineens in een paar weken tijd moest afgewerkt worden.