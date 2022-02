Hazard en Courtois zullen het zeker prima vinden: Real Madrid werkt samen met topkinesist Lieven Maesschalck

Naast voetballers Hazard en Courtois zet nu ook kinesist Lieven Maesschalck zich in bij Real Madrid: dat begint daar een aardige Belgische clan te worden. Sinds kort werken ze bij de Koninklijke intensief samen met Maesschalck.

Dat hebben ze vernomen bij Het Nieuwsblad. Maesschalck ontkent het niet, maar laat het aan anderen over om hier verder over te communiceren. In elk geval reist Maesschalck tegenwoordig op regelmatige basis naar de Spaanse hoofdstad om de medische staff van Real bij te staan met zijn expertise.

Hazard al begeleid bij revalidaties

Of de aanwezigheid van Eden Hazard en Thibaut Courtois iets met deze samenwerking te maken heeft, is onbekend. Al is het geen geheim dat beiden Maesschalck, die eerder ook al tot de medische staff van de Rode Duivels behoorde, hoog zitten hebben. Zeker met Eden Hazard werkte met Maesschalck al vaak samen: zijn team begeleidde de blessuregevoellige voetballer bij zijn recente revalidaties.

Een paar jaar geleden kwam ook Luka Modrić naar Antwerpen om te herstellen van een blessure. Kortom: een onbekende is Lieven Maesschalck in Madrid zeker niet.