Koen Daerden over belang van beloftenploegen in 1B: "Dan hadden we jongens als Vanzeir en Theate langer aan boord kunnen houden"

Koen Daerden is tegenwoordig jeugdcoördinator bij Racing Genk, een van dé referenties in ons land inzake jeugdwerking. In Het Laatste Nieuws benadrukt de voormalige flankspeler het belang van beloftenploegen in 1B.

"Het belang van de integratie van de beloften in 1B valt echt niet te onderschatten. Clubs die hun talenten op dat niveau verder kunnen laten ontwikkelen, ontwikkelen een substantiële voorsprong op de concurrentie." "De stap van de beloften naar de A-kern blijft bijzonder groot. De tussenstap in 1B is voor mij dé oplossing, want spelers gaan maturiteit en ervaring bijgebracht worden. Het leerproces zal versneld worden en de stap naar de eerste ploeg wordt kleiner." En, niet onbelangrijk, jongeren zullen langer aan boord blijven. "Dan denk ik aan jongens die niet beschouwd werden als de grootste talenten, maar via omwegen toch getoond hebben dat ze het niveau aankunnen. Ik denk dat jongens als Arthur Theate en Dante Vanzeir onze club minder snel hadden verlaten als we die tussenstap van 1B hadden kunnen aanbieden", besluit Koen Daerden.