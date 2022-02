David De Gea komt met een opvallende reden voor de mindere resultaten: "Ik denk dat iemand een vloek over ons heeft uitgesproken"

Het gaat de laatste jaren niet zo goed met Manchester United. Zo kon de Engelse topclub geen Premier League-titel meer winnen sinds het afscheid van Sir Alex Ferguson en voor de laatste grote trofee van Manchester United moeten we al terug gaan naar 2017.

David De Gea zit al sinds het Sir Alex Ferguson-tijdperk bij Manchester United, maar de doelman begrijpt niet hoe het komt dat Manchester United zo moeilijk prijzen kan pakken de laatste jaren. Hij gaf een opvallende uitleg bij de Spaanse krant El Pais.

"Ik denk dat iemand een vloek over ons heeft uitgesproken of zoiets. De waarheid is dat ik niet weet wat er aan de hand is, ik weet het echt niet", legde De Gea uit. "We hadden mee moeten doen om meer trofeeën, grotere titels, maar ik weet gewoon niet waarom dit team niet functioneert. Ik en mijn ploegmaats weten niet wat er aan de hand is", aldus de Spaanse keeper.