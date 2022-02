Gentse aanval veruit de zwakste van linkerrijtje: "We haalden hen voor hun goals, nu lukt het niet - ligt het aan de wind of de temperatuur dan?"

Enkel Union heeft een betere verdediging dan AA Gent, dat dit seizoen nog maar 27 doelpunten slikte in 26 wedstrijden. Toch staan de Buffalo's amper zesde en we weten allemaal waar het aan morrelt.

Tarik Tissoudali weet dit seizoen de weg naar doel wél staan, maar de andere spitsen hebben door diverse omstandigheden er nog niet veel van weten terecht te brengen.

Depoitre staat op zes goals in 32 wedstrijden over alle competities heen, Lemajic zit aan zeven in 23 wedstrijden, Bruno aan twee in 15 wedsstirjden en Malede aan één in 22 wedstrijden.

Het is geen gebrek aan kwaliteit

"Het is geen gebrek aan kwaliteit, want al die mannen hebben in het verleden wel al gescoord", aldus Hein Vanhaezebrouck over zijn aanvallers.

"We scoren te moeilijk. Maar wie heeft er vorig jaar 20, 15 en 12 gemaakt? Daarom hebben we ze ook naar Gent gehaald hé. Hier maken ze de goals dan niet ..."

Wind, temperatuur, ...

"Wat is dan de reden? Is dat de wind, de temperatuur in Gent? Ik weet het niet, ik weet het niet. Bij Gent is er wel altijd meer druk, minder ruimtes en minder mogelijkheden."

"Misschien is het een kwestie van sneller moeten beslissen en dan tonen dat je dat ook aan die snelheid kan. Soms kan je nog eens aannemen en wegleggen, maar soms gaat dat niet. Iedereen doet zijn best in ieder geval."