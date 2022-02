Vanaf volgend weekend ook versoepelingen in het voetbal, maar: "Bezoekende supporters worden nog niet toegelaten"

Dit weekend zijn er nog geen veranderingen, maar aangezien het overlegcomité heeft beslist dat we vanaf volgende week overschakelen op code oranje, zullen er dan ook meer supporters bij wedstrijden toegelaten worden.

Leuk nieuws voor de supporters, want vanaf volgende week zijn er opnieuw meer fans welkom in een stadion. "Het is nog wachten op de officiële bevestiging, maar de capaciteit op de tribunes zal van 70 naar 80 procent verhoogd kunnen worden," legde Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League, uit bij Het Laatste Nieuws.

Voor de supporters van de bezoekende ploeg is er echter minder nieuws, want bezoekende fans zullen volgens Van Bever nog niet toegelaten worden. Het is onduidelijk vanaf wanneer bezoekende fans opnieuw wedstrijden kunnen bijwonen.